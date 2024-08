Golf With Your Friends krijgt een nieuwe DLC Pack

Vandaag is de nieuwe Olympus Odyssey Course en de Legends of Olympus Pack aangekondigd voor Golf With Your Friends. Spelers op de Nintendo Switch kunnen deze op 12 september 2024 verwachten.

De Olympus Odyssey Course is een nieuw golfparcours dat gebaseerd is op Griekse mythologie. Je speelt op een baan met bekende mythologische figuren en locaties, wat zorgt voor een bijzondere speelervaring. Naast dit parcours biedt de Legends of Olympus Pack nieuwe manieren om je golfbal aan te passen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een Gorgon, Minotaurus, of de vleugelhoed van Hermes. Ook voegt de Olympus Odyssey DLC nieuwe opties toe aan de Level Editor. Hiermee kun je je eigen golfbanen maken met elementen zoals Bounce Clouds, Angel Wings, en verschillende soorten Golden Roads.

welke golfbaan zou jij maken met de elementen? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer.