Nimbusfall heeft een releasedatum en een nieuwe trailer

De uitgevers van Nimbusfall DevilishGames en GodziPixel hebben vandaag aangekondigd dat Nimbusfall uitkomt op 12 September. Ook is er een nieuwe trailer voor de game gepost. Nimbusfall was in april aangekondigd toen werd er verteld dat de game binnenkort kwam.

Ervaar een intense boss rush-game waarin wraak centraal staat. Je speelt als de laatste overlevende van een ras dat door de maan is vernietigd, vastberaden om de waarheid achter deze tragedie te ontdekken. Welke geheimen verbergt de maan? In je zoektocht stuit je op 25 unieke en uitdagende bazen die je vechtvaardigheden op de proef stellen. Gebruik je krachten om wapens te materialiseren en een onstuitbare kracht te worden. Terwijl je steeds dichter bij de waarheid komt, onthul je het mysterie van je verleden en het lot van je soort.

Ben jij klaar voor de confrontatie? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer.