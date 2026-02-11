Subnautica én Below Zero komen naar Switch 2

Vandaag heeft Unknown Worlds laten weten dat zowel Subnautica als Subnautica: Below Zero binnenkort voor Nintendo Switch 2 verschijnen. Vanaf 17 februari kunnen spelers met verbeterde resolutie in de prachtige en angstaanjagende oceaan van 4546B duiken.

De Switch 2-edities van beide games brengen natuurlijk wat verbeteringen met zich mee ten opzichte van de gewone Switch-versies. Beide Subnautica-titels ondersteunen nu een resolutie van 1440p en maximaal 60 fps gedockt, gecombineerd met een compatibele tv. Speel je handheld, dan is de resolutie 1080p met maximaal 60 fps. Ook kun je de muisfunctionaliteit van de Joy-Con 2’s gebruiken.

Subnautica is een indiegame die de gamewereld destijds met veel verve bestormde. Mede door let’s plays van bekende YouTubers vergaarde de game al snel bekendheid en een groot aantal fans. Gestrand op een verlaten waterplaneet moet je ziet te overleven en een weg terug naar huis zien te vinden. Daarvoor zul je de oceaan moeten verkennen waarin je bent gecrasht, waarbij je gaandeweg steeds meer leert over de wereld en over degenen die je voor zijn gegaan. Subnautica is geen horrorgame, maar de onheilspellendheid van de grote oceaan jaagt menig speler de stuipen op het lijf. Daar staat tegenover dat het een game is die je desondanks helemaal meesleept in het verhaal en in de wereld. Subnautica: Below Zero borduurt hierop voort en vertelt een nieuwe verhaal op dezelfde planeet die spelers in het origineel hebben leren kennen. Zelfde planeet, maar toch een heel andere sfeer.

Heb je Subnautica en Below Zero al voor de originele Switch? Upgraden naar de Switch 2-versie is gratis!