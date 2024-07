Astoria: Fate’s Kiss brengt de Griekse goden naar de Switch

Deze klassieker keert onverwachts terug!

Lovestruck was een app voor mobiele telefoons met vele otome-verhalen. Deze was in het Westen best geliefd tot Voltage Inc. de stekker er uittrok en de verhalen voorgoed verloren gingen. Of dat dachten we tenminste. Enkele dagen geleden dook er weer een eerste levensteken op van een van die Lovestruck-verhalen, namelijk Astoria: Fate’s Kiss. Met een achtergrondafbeelding van Astoria werd erop gehint dat het verhaal opnieuw uitgebracht zou worden voor op consoles. Inmiddels is duidelijk dat het allemaal klopt en dat Astoria: Fate’s Kiss op de Nintendo Switch en Steam zal verschijnen. Lang wachten is tevens niet nodig. De game heeft een releasedatum van 25 juli meegekregen en zal €29,99 gaan kosten in de Nintendo eShop.

Het verhaal speelt zich af in New York, in een wereld waar goden en mensen samenleven. Een geheime organisatie probeert de goden en monsters uit de Griekse mythologie in toom te houden. Tot op een dag vijf Griekse goden jou, als werknemer van de organisatie, om hulp vragen. Zal er liefde in het verschiet liggen?

