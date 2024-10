De Halloween Sale is begonnen

Vanaf vandaag zijn veel griezelige games afgeprijsd in de Halloween Sale. Heb jij al een bezoek gebracht aan de Nintendo eShop?

Halloween-achtige games flink in de aanbieding

Als je van de meer duistere games houdt, dan is het nu tijd om te kijken of jouw favoriete game in prijs verlaagd is. Wat dacht je bijvoorbeeld van Little Nightmares 1 en 2. Deze bundel is van €49,99 naar €14,99 gegaan. Verder zijn ook een aantal grotere titels onderdeel van deze Halloween Sale. Zo kost Skyrim bijvoorbeeld nog maar €29,99 en Diablo III: Eternal Collection zelfs €19,79.

Zo zijn er nog veel meer games in deze genres flink in de aanbieding. Zoals bij elke sale in de Nintendo eShop geldt dat de kortingen tijdelijk zijn. Twijfel dus niet te lang over een bepaalde game, want op 4 november is deze actie weer voorbij. Welke games uit jouw wensenlijstje ga jij kopen?