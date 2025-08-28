Op de Nintendo Switch zijn natuurlijk verschillende PAC-MAN-games te spelen, maar voor de fans die écht het ouderwetse PAC-MAN gevoel willen beleven komt Atari samen met Bandai Namco met een wel hele vette gadget: de Atari 2600+ PAC-MAN Edition Console. Deze console komt eind oktober uit en laat je nog veel meer games spelen dan alleen PAC-MAN! Wij kregen op gamescom de kans om deze vette retro console te checken én verschillende games op te spelen.

Eerst even in het kort wat je nu precies krijgt, gezien de wat jongere gamers de console wellicht nooit hebben gezien. Feitelijk krijg je namelijk een klassieke Atari 2600 uit de jaren ’70, in een hele fancy kleur, maar dan wél met de gemakken van vandaag. De console biedt namelijk modernere en heldere beelden dankzij de HDMI-uitgang, eenvoudige USB-voeding en laat je kiezen uit meerdere schermmodi om jouw favoriete retro-games op te spelen. De console wordt geleverd met PAC-MAN maar het mooie is dat je ook je oude Atari 2600-games erop kan spelen, voor wie die nog heeft. Dat betekent dat er meteen een enorme bibliotheek aan games verkrijgbaar is voor de console.

De Atari 2600+ PAC-MAN Edition Console bevat namelijk een cartridge-sleuf die ook compatibel is met de originele Atari 2600- en 7800-games. Heb je die niet, dan kun je alsnog meteen aan het gamen gezien de console met twee Pac-Man games op één handige cartridge wordt geleverd. Ook krijg je er een draadloze CX40+ joystick bij, voor die authentieke speelervaring. Daarover gesproken, tijdens onze speelsessie konden we aan de slag met PAC-MAN en Asteroids. En hoe tof de klassieke CX40 joystick is, het spelen ging voor mij toch niet al te soepel. Ongetwijfeld is dat wennen, maar mijn voorkeur ging uit naar de originele Atari 2600 controller, diegene die vrij vergelijkbaar is met die van de NES. Wel viel op dat de games er zeer scherp uitzien en enorm soepel draaien. Het is een toffe ervaring om een klassieke console op een moderne manier te spelen, inclusief draadloze controllers. De kleur van de console, knalgeel, is ook erg tof om te zien! Ook de details zoals de PAC-MAN geestjes geven de console een enorm toffe look.

De Atari 2600+ PAC-MAN Edition Console zal rond de 150 euro gaan kosten en met bijgeleverde controller en games kun je meteen aan de slag. Wat ons betreft best een eerlijke prijs, al helemaal wanneer je nog klassieke Atari-games op zolder hebt liggen. Wellicht moet je die even goed afstoffen, maar daarna kun je ze direct spelen. De console is nu beschikbaar als pre-order voor net geen 150 euro. Dit lijkt een erg toffe console te worden voor de (Atari) retro-gamers!