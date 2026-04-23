Demo beschikbaar voor Bubsy 4D (Switch en S2)

Op 22 mei verschijnt Bubsy 4D voor de Switch (2). Je hebt dan de keuze uit een digitale versie of een fysieke editie, de Pawsome Edition met allemaal leuke spulletjes zoals een tweezijdige poster, een spelhandleiding en een boek vol plaatjes. Wij mochten de game afgelopen augustus al uitproberen en het lijkt een verrassend positieve terugkeer te gaan worden. Wie weet heb je onze preview destijds gelezen en ben je daardoor net als wij enthousiast geworden. Maar leuker is het natuurlijk om zelf een voorproefje te krijgen. En dat kan nu, want er is nu ook een gratis demo beschikbaar in de Nintendo eShop! Zowel voor de Switch als de Switch 2, zoals blijkt uit onderstaande korte nieuwe trailer.

Ren, spring, zweef, klim en rol!

Bubsy 4D is een 3D platform-avonturenspel waarin je in de huid kruipt van de lynx genaamd Bubsy. Het bekende personage is terug van weggeweest en dat betekent dat er nieuwe uitdagingen op je staan te wachten. In het spel ren, spring, zweef, klim en rol je door diverse intergalactische werelden, waar je vecht tegen robotschapen en enorme hoeveelheden bolletjes wol verzamelt. Gaat het jou lukken om alle BaaBots te verslaan en The Golden Fleece terug te halen?

Ga jij aan de slag met de demo van Bubsy 4D? Veel plezier!