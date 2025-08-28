Kirby en de Vergeten Wereld + De Sterrenwereld is vanaf vandaag te spelen op de Switch 2

Het wachten is voorbij, Kirby’s avontuur gaat verder op de Switch 2! Vanaf vandaag is de Nintendo Switch 2 Editie van Kirby en de Vergeten Wereld te spelen, inclusief de uitbreiding De Sterrenwereld. Uiteraard hoort er bij een release een launch-trailer. Je vindt de Engelstalige versie onderaan. Wanneer ook de Nederlandse releasetrailer beschikbaar is, voegen we die z.s.m. toe aan dit bericht.

Deze week staat volledig in het teken van Kirby. Het begon begin van de week bij Nintendo Music, waar nu de volledige playlist van de soundtrack te beluisteren is. Vanochtend volgde nieuws over de Nintendo Sound Clock: Alarmo. Binnenkort verschijnt er een update waardoor Kirby en de Vergeten Wereld toegevoegd gaat worden in de vorm van zeven nieuwe wekscènes. Maar terug naar de game zelf.

Wat is er nieuw in deze Switch 2-editie?

In de Switch 2-versie van Kirby en de Vergeten Wereld kan onze favoriete kauwgombal door drie nieuwe Mondvol-vormen veranderen in een springveer, tandwiel en een reclamebord. Daarnaast is er een gloednieuw verhaal toegevoegd: De Sterrenwereld. Dankzij een reusachtige meteoor zijn er nieuwe levels aanwezig met de naam Sterrielevels. Verder zijn de graphics en de framerate verbeterd, en zijn de vijanden sterker geworden.

Kun je niet wachten om aan de slag te gaan? Dan is de volledige titel hier te bestellen via de My Nintendo Store. Mocht je de originele game al in je bezit hebben, dan is er ook een upgrade pack via dezelfde site van Nintendo te koop. Die is via deze link te bestellen. Als je liever eerst onze review afwacht, houd dan onze website in de gaten. Momenteel zijn we druk aan het spelen. Wij verwachten uiterlijk begin volgende week onze ervaringen met Kirby en de Vergeten Wereld – Nintendo Switch 2 Edition + De Sterrenwereld met jullie te delen!

Engelstalige launch-trailer

Nederlandstalige launch-trailer

Volgt z.s.m.!