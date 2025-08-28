Interactieve horror Dead Reset krijgt releasedatum

In juni van dit jaar is Dead Reset aangekondigd, een interactieve horror game. Deze titel komt van dezelfde makers als Late Shift, en de gameplay is dan ook zo ongeveer hetzelfde. De game is namelijk een FMV, oftewel een Full Motion Video. In plaats van veel gameplay krijg je hier een heuse bloederige horror film te zien, waarbij jij op verschillende momenten bepaalt hoe hij verder gaat. Met alle gevolgen van dien natuurlijk. Wales Interactive heeft nu de releasedatum bekend gemaakt, vanaf 11 september kunnen we van dit verschrikkelijke verhaal genieten. Voor iedereen die benieuwd is naar deze titel kun je hier de trailer nog eens bekijken.

In Dead Reste volg je het verhaal van chirurg Cole Mason, die vast zit in een behoorlijk nare deathloop. In een verborgen onderwater locatie moet hij onder dwang een patiënt opereren die een lugubere parasiet in zich heeft. Wie films als Alien of The Thing heeft gezien, weet natuurlijk dat dit nooit goed kan aflopen. Omdat je de loop telkens opnieuw beleeft, maak je steeds andere keuzes om jezelf te redden – of juist te verdoemen. Beslis wat je volgende stap is en wie je durft te vertrouwen. Dead Reset heeft een speciale in-game tracker waarin je je relaties en allianties kunt bijhouden. Maar pas op: maak de verkeerde keuzes en je zult dokter Mason op diverse onaangename manieren aan zijn einde zien komen. De interactieve game barst van de bloederige special effects die doen denken aan enkele klassieke scifi-horrorfilms.