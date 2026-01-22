Releasedatum Bubsy 4D bekend + fysieke release aangekondigd

Ondanks dat wij Bubsy 4D in augustus 2025 al uit mochten proberen (lees hier onze preview) was een releasedatum nog niet bekendgemaakt. Echter is daar deze middag verandering in gekomen, want middels een trailer is de releasedatum van 22 mei naar buiten gebracht. In diezelfde trailer, welke je onderaan dit artikel kunt bekijken, is ook te zien dat er een fysieke uitgave gepland is. Het gaat om een Pawsome Edition, wat inhoudt dat er allemaal leuke spulletjes bij zitten: een tweezijdige poster, een spelhandleiding en een boek vol plaatjes. De titel zal over een paar maanden beschikbaar zijn op de Nintendo Switch, Switch 2 en de andere grote consoles.

Bubsy 4D is een 3D platform-avonturenspel waarin je in de huid kruipt van de lynx, genaamd Bubsy! Het bekende personage is terug van weggeweest en dat betekent dat er nieuwe uitdagingen op je staan te wachten. In het spel ren, spring, zweef, klim en rol je door diverse intergalactische werelden, waar je vecht tegen robotschapen en enorme hoeveelheden bolletjes wol verzamelt. Gaat het jou lukken om alle BaaBots te verslaan en The Golden Fleece terug te halen?