Leeftijdsclassificatie voor Rayman 30th Anniversary Edition opgedoken

PlayStations ledemaatloze mascotte Rayman bestond in 2025 alweer 30 jaar. Sindsdien draait de geruchtenmolen op volle toeren, want betekent dit jubileum een nieuwe game? Of misschien wel een remaster of remake? Voor dat laatste lijken we nu een voorzichtige bevestiging te hebben. In Australië heeft Rayman 30th Anniversary Edition namelijk een leeftijdsclassificatie gekregen. Atari gaat de game ontwikkelen én uitgeven, en de game komt naar PlayStation 5 en Nintendo Switch.

Een onvergetelijke platformer

Rayman is een bekend gezicht in de gamewereld sinds de release van de originele PlayStation. De eerste Rayman-game was een PS1-launchtitel en introduceerde een iconische 2D-platformer die veel jonge gamers destijds tot waanzin wist te drijven. Nog steeds kenmerkt de inmiddels 30 jaar oude game zich door een prachtige, kleurrijke artstyle om verliefd op te worden, maar onder die vrolijke toplaag gaat next-level platforming schuil die je als gamer echt op scherp zet. Er zijn later nog diverse Rayman-games uitgekomen, maar geen enkele daarvan had dezelfde moeilijkheidsgraad als de debuutgame. Ondanks de frustratie die de game soms teweegbracht, wordt Rayman echter nog steeds gezien als een geliefde klassieker. Hoog tijd dat deze held weer eens in de schijnwerpers treedt!

Lange tijd werd er gespeculeerd welke Rayman-titel een remaster zou krijgen, als er een zou komen. Ook Rayman 2: The Great Escape en Rayman 3: Hoodlum Havoc leken geschikte kandidaten (en dat zijn het nog steeds!). Aangezien de eerste titel nu echter dit speciale jubileum viert, is het niet vreemd dat de keuze hierop is gevallen. Althans – op basis van de titel ‘Rayman 30th Anniversary Edition’ LIJKT het in ieder geval om de debuutgame te gaan, maar wie weet waar deze editie uit zal bestaan? Meer games? Nieuwe features? Meerdere versies? Laten we ook niet vergeten dat zowel Rayman 1 als Rayman 2 verschillende games hadden voor verschillende consoles.

Uiteraard is de vraag of het hierbij zal blijven. Vorig jaar verschenen er immers vacatures van Ubisoft Montepellier online voor een Rayman-project, en is het team van Prince of Persia: The Lost Crown naar verluidt zelfs ontbonden om onder andere aan een Rayman-project te gaan werken. Zodra er meer informatie bekend is rondom de Rayman 30th Anniversary Edition of andere Rayman-projecten, lees je dat natuurlijk hier bij Daily Nintendo.