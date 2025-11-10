[Review] Atari 2600+ PAC-MAN Edition – Volop nostalgie

Tientallen jaren geleden was gamen nog maar net in opkomst. Eén van die eerste thuisconsoles was de Atari 2600 met klassiekers als PAC-MAN. Tegenwoordig is er de mogelijkheid om die nostalgische gevoelens her te beleven in de vorm van de Atari 2600+. Dit apparaatje verscheen al in 2023, maar heeft recent een nieuw likje verf gekregen. Er is namelijk een heuse Atari 2600+ PAC-MAN Edition uitgekomen. Perfect voor het 45-jarig jubileum van PAC-MAN. Of deze speciale versie de perfecte nostalgietrip is, lees je in onze review!

Een genot om uit te pakken

Als je alleen al de verpakking ziet, krijg je onmiddellijk een glimlach op je gezicht. Het vrolijke geel met de typische PAC-MAN-elementen weten de aandacht te trekken. Vervolgens bij het openen wordt die ervaring doorgezet. Alles is perfect in stijl verpakt. Zo zitten verschillende accessoires in een doos met bijbehorend doolhofpatroon en is er zelfs een handleiding voor de inbegrepen game. Ik kan wel stellen dat de verpakking geslaagd is. Het weet precies de juiste snaar te raken, en dan moet de console nog komen.

De Atari 2600+ PAC-MAN Edition is zoals de naam al zegt compleet in PAC-MAN-stijl. En ik kan alvast verklappen dat het echt geweldig is. De console is nogal geel met zwarte accenten en heeft voorop als detail PAC-MAN die wordt achtervolgd door de spookjes. Het mooie aan die PAC-MAN-elementen is dat ze zelfs oplichten als je de console aanzet. Het is net dat detail wat de console zo goed doordacht maakt. Verder is de console redelijk gelijk aan die van vroeger. Het grootste verschil is dan nog te vinden op de achterkant waar je poorten voor HDMI en USB-C vindt. Daarmee is de console een stuk makkelijker aan te sluiten op de tv’s van tegenwoordig dan het origineel.

Ten opzichte van de Atari 2600+ uit 2023 is bij deze versie een Bluetooth-joystick bijgeleverd in plaats van eentje met draad. Dat maakt het veel prettig om te spelen als je niet heel dicht op je tv kan zitten. Mocht je nog joysticks van vroeger hebben, dan kunnen die gewoon aangesloten worden. De CX40+ joystick voelt wat stijf, maar werkt goed. Persoonlijk vond ik het wat wennen om weer met een stick te spelen na jaren uitsluitend op de Switch gespeeld te hebben. Desondanks wende ik er snel aan.

PAC-MAN

De console speelt zowel oude als nieuwe games af; Atari 2600- en Atari 7800-cartridges worden ondersteund. Dat maakt deze console een uitkomst voor wie nog games heeft van vroeger. Het zorgt voor een simpele manier om de games van vroeger te spelen. In mijn ogen is dat ook de belangrijkste doelgroep naast de mensen met nostalgie voor de Atari 2600. Weliswaar is het nog steeds spel in de console en spelen, maar er wordt nu eerst een ROM gedumpt voor de game opstart. Omdat het dus niet direct vanaf de cartridge spelen, heb je in het begin een kleine laadtijd.

Bijgevoegd is een cartridge met twee versies van PAC-MAN: de 2600- en 7800-versie. De 2600-versie is hoogstwaarschijnlijk niet hoe de meeste mensen PAC-MAN kennen. Desondanks is het tof om te ervaren hoe PAC-MAN eerst was. De 7800-versie is meer zoals we tegenwoordig PAC-MAN kennen. Door de schuifjes op de PAC-MAN Double Feature-cartridge in een bepaalde positie te zetten bepaal je welke versie je speelt. Daarnaast kan je door de schuifjes op de console om te zetten een tweede speler toevoegen of de moeilijkheidsgraad aanpassen. Voor wie vroeger op de Atari heeft gespeeld zal dit heel bekend klinken, maar voor de jongeren onder ons is dit iets onbekend. Gelukkig wordt alles daarvoor duidelijk uitgelegd in de handleiding.

Nostalgie

De Atari 2600+ PAC-MAN Edition is een prachtig apparaat om te zien en werkt ook zeer goed. Door de relatief hoge prijs van rond de €150 is het lastig aan te raden aan wie weinig met de Atari heeft. Daarvoor ligt de prijs te hoog en zijn additionele spellen te duur. Je kan dan wel nieuwe en heruitgebrachte games kopen, maar ook daarvoor ligt de prijs rond de €30 per stuk. Oh en dan moet er mogelijk nog een tweede joystick bij. Om eenmaal een leuk pakket te hebben ben je vele euro’s verder. Voor verzamelaars en mensen met nostalgie daarentegen is dit apparaatje fantastisch. Door de bijgeleverde game heb je ook gelijk wat om te spelen en mogelijk heb je zelf nog wat van vroeger liggen. Al met al is de Atari 2600+ PAC-MAN Edition de perfecte manier om de nostalgie her te beleven.