Hard-to-Find Pokémon in Tera Raid Battle-event in Pokémon Scarlet & Violet

Er is een 5-star Tera Raid Battle-event in aantocht voor Pokémon Scarlet en Violet. In het event kunnen Pokémon-spelers Hard-to-Find Pokémon tegenkomen. Het gaat om de volgende Pokémon: Stonjourner, Eiscue, Amarouge en Ceruledge. Deze zijn normaal exclusief voor Violet of Scarlet. Met dit event kan je dus makkelijker aan de Pokémon komen die normaal niet in jouw versie te vangen zijn.

Het event loopt van vrijdag 18 oktober 2024 in 02.00 uur tot maandag 21 oktober 2024 om 01.59 uur. De 5-star Raids kan je in jouw game vinden zolang je het verhaal hebt uitgespeeld. Als je dat nog niet hebt, dan kan je andermans Raids joinen. Al moet je dan wel over een Nintendo Switch Online-abonnement beschikken. Bovendien zal je het laatste Poké News moeten downloaden om toegang te krijgen tot dit event. Dit doe je door met het internet te verbinden in de game, wanneer je een Nintendo Switch Online-abonnement hebt. Heb je dat niet, dan doe je het op de volgende manier. Eerst ga je met de X-knop naar het menu. Vervolgens klik je op “Poké Portal”, daarna op “Mystery Gift” en als laatste op “Check Poké Portal News”.

Echter, dat is niet het enige event dat weekend. Diezelfde periode vinden er Mass Outbreaks plaats met Hard-to-Find Pokémon. In Paldea zijn dat Oranguru en Passimian, in Kitakami Cramorant en Morpeko, en in Blueberry Academy Alolan Sandshrew en Alolan Vulpix.

