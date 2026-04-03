Haste krijgt surprise release op de Nintendo Switch 2

High-speed third-person running game Haste heeft plotseling een release gekregen op de Nintendo Switch 2. Deze game van ontwikkelaar Landfall verscheen precies een jaar geleden op Steam, waar het sindsdien heel positief aangeschreven staat. Wellicht dat dat de reden is dat we er nu ook op de Switch 2 mee aan de slag kunnen. In de game probeer je het einde van het universum voor te blijven door er simpelweg van weg te rennen. Iedereen die benieuwd is naar deze kleurrijke game kan hieronder de trailer bekijken.

Haste speelt zich af in een universum dat aan het instorten is. De game speelt als een soort roguelite game waarin je door verschillende werelden rent terwijl je voorwerpen en vaardigheden gebruikt om de vernietiging van het level voor te blijven. De game bevat tien ‘shards’ welke allemaal een aantal levels bevatten die je perfect moet doorlopen om de volgende te ontgrendelen. Ondertussen kom je vele excentrieke personages tegen, welke allemaal op zoek zijn naar het antwoord over wat er achter deze vernietiging schuilgaat en hoe het gestopt moet worden. De game kan zowel alleen als online co-op gespeeld worden.