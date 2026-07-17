Heave Ho 2 krijgt launch trailer

De Party-game Heave Ho 2 is sinds deze week verkrijgbaar voor de Nintenso Switch en de Switch 2 om dat te vieren hebben game uitgever Devolver Digital en ontwikkelaar Le Cartel een launch trailer voor de game gedeeld die je hieronder kunt bekijken.

Heave Ho 2 is een coöperatieve party-game waarin maximaal vier spelers zich zwaaiend, grijpend en klungelend een weg banen door kleurrijke, bizarre werelden. Door elkaar letterlijk vast te grijpen en samen obstakels te overwinnen, draait alles om timing, teamwork en hilarische mislukkingen. Naast lokale multiplayer introduceert Heave Ho 2 voor het eerst online co-op en versus-modi, waardoor vrienden overal ter wereld samen de chaos kunnen beleven.