Garfield: Escape From Monday krijgt eerste trailer

Game-uitgever Microids en ontwikkelaar OSome Studio hebben vandaag de eerste trailer gedeeld voor de game: Garfield: Escape from Monday. De game komt onder andere uit voor de Nintendo Switch en de Nintendo Switch 2. Het spel verschijnt op 24 september 2026 en laat spelers opnieuw op avontuur gaan met de bekende oranje kat. Bekijk de trailer onder dit artikel

Garfield: Escape From Monday is een 3D-platformer waarin Garfield in een nachtmerrie belandt nadat Jon hem spinazielasagne voorschotelt op basis van een recept van Chef Monday. Voor een kat die het liefst slaapt en lasagne eet, verandert die droom al snel in een ramp wanneer hij terechtkomt in werelden vol groenten, suikervrije snoepjes, vijanden en andere verschrikkingen. Om wakker te worden en zijn smaakpapillen weer te activeren, moet Garfield verschillende kleurrijke werelden verkennen, vijanden verslaan en natuurlijk zoveel mogelijk lasagne verzamelen. Daarbij staat hij er niet alleen voor: Jon, Odie, Arlene en Pookie helpen hem tijdens zijn vreemde droomavontuur. In de game kun je gebruikmaken van verschillende kostuums, waaronder een kalkoen-, surfer- en cowboypak. Elk kostuum geeft Garfield eigen vaardigheden, zoals door de lucht bewegen, over water glijden of slingeren met een lasso. Ben jij een groot Garfield-fan? Laat het weten in de reacties!