Hell is Us komt mogelijk naar de Nintendo Switch 2

Hell is Us is een third-person action adventure game die vorig jaar voor o.a. de PS5 en Xbox Series S verscheen. Er gingen eerder geruchten dat de game ook naar de Switch 2 zou komen, maar daar is momenteel nog geen nieuws van. Toch is het zeer goed mogelijk dat de game binnenkort naar de Switch 2 komt. De ESRB pagina van de game is namelijk geüpdatet en bevat nu naast de moderne consoles ook de Switch 2 onder platformen waarop de game beschikbaar is. We zullen nog even moeten wachten op een officiële aankondiging, maar de kans is groot dat we later dit jaar met de game aan de slag kunnen. Iedereen die benieuwd is naar Hell is Us kan hieronder alvast een trailer bekijken.

In Hell is Us verken je een semi-open world terwijl je op zoek bent naar de antwoorden op je vragen. Het speelt zich af in het land Hadea, welke verscheurd wordt door een burgeroorlog. Jij sluipt dit land binnen op zoek naar je ouders, maar komt er al snel achter dat er in het gebied zich een vreemde calamiteit heeft voorgedaan, waardoor bovennatuurlijke wezens nu hier ronddolen. Moderne wapens doen niets tegen deze wezens, maar jou drone en zwaard zijn van een ander tijdsperk. Leer hier op slimme manieren mee omgaan om deze vreemde wezens de baas te zijn terwijl je te voet het land verkent. Daarbij zul je vooral op je eigen instinct moeten vertrouwen, want de game kent geen map, kompas of quest markers. Jou verhaal en keuzes zijn voor jou alleen.