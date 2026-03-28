Nintendo deelt hoogtepunten van de maand maart

De laatste dagen van de maand maart breken inmiddels alweer aan en we kunnen wel zeggen dat het een hele goede gamemaand is geweest. Dat is dan ook de reden dan Nintendo al die spellen op een rijtje heeft gezet in de maandelijkse hoogtepunten video. Het korte filmpje, dat je hieronder kunt bekijken, toont veelal Nintendo Switch 2-titels – al is er ook een Switch-game in te vinden.

Nintendo vond het waard om onder andere Pokémon Pokopia, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection en Mega Man Star Force Legacy Collection in het zonnetje te zetten. Van al deze spellen hebben wij review geschreven, dus als je daar benieuwd bent dan hoef je alleen maar op de naam van de desbetreffende titel te klikken. Ben jij het dat deze lading games aanraders zijn of heb jij in maart een ander spel gespeeld waarvan jij vindt dat die wat extra aandacht verdiend? Laat het ons dan vooral weten in de reacties!