[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 14

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

South of Midnight [Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99 – 31 maart

South of Midnight is een action adventure game die is gemaakt door Compulsion Games en uitgegeven door Microsoft. Het verhaal van de game is een soort modern sprookje. In de game speel je met Hazel waarmee je wezens ontmoet in een fantasierijke en macabere wereld. Wanneer een ramp haar geboortestad treft wordt Hazel opgeroepen om een weaver te worden, een magische hersteller van gebroken banden en dolende zielen. Met deze krachten zal Hazel gevaarlijke wezens confronteren en bedwingen, het mysterie ontrafelen over haar families gedeelde verleden en een weg vinden naar een plek die als thuis voelt.

Super Meat Boy 3D [Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99 – 31 maart

Voor de originele Super Meat Boy moeten we alweer 15 jaar terug in het verleden kijken. In 2010 verscheen deze game als een 2D-platformer die zich meteen wist te onderscheiden door zijn hoge moeilijkheidsgraad. Super Meat Boy 3D streeft ernaar om dezelfde uitdagendheid te behouden, maar verruilt het 2D-aspect voor 3D. In de nieuwe game speel jij weer als het bekendje vleesblokje en moet je je ontvoerde vriendin gaan redden. En om dat te doen zul jij al je platformskills flink op de proef moeten stellen.

Darwin’s Paradox! [Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99 – 2 april

Deze titel is een platform-, avonturen- en puzzelspel in één. Darwin’s Paradox! belooft een groots avontuur te worden waarin je in de huid kruipt van Darwin. Deze jonge, charmante en vooral intelligente octopus wordt op een dag uit de oceaan gevist en gevangen genomen in een enorm mysterieus industrieel bedrijf. Hij ziet het natuurlijk niet zitten om zijn leven te spenderen tussen de bedreigende machines en vreemde opslagtanks. Daarom probeert Darwin met gevaar voor eigen leven terug te keren naar zijn thuisbasis en daar mag jij dit weekdier met drie harten bij helpen!

Wat verder verschijnt in de week van 30 maart tot en met 5 april

31 maart – Homura: The Crimson Warriors

1 april – Goat Simulator Switch 2 Edition

1 april – Nubiaphobia

1 april – Meow Moments: Celebrating Myth & Machine

Meow Moments: Celebrating Myth & Machine 2 april – Rogolf

2 april – Morkull: Ascend to the Gods

Morkull: Ascend to the Gods 2 april – Owlen and the Whispering Woods

2 april – European Truck Simulator

European Truck Simulator 2 april – Duck Battle Royal

2 april – Duck Battle Royal

Button Prison 2 april – MotionRec

2 april – MotionRec

Vectored 2 april – Sprunki Hell Towers

2 april – Sprunki Hell Towers

Extreme Garage: offroad 2 april – Stunt Race

2 april – Stunt Race

Game with Balls 2 april – Magic Exposure 2

2 april – Panda Keeper

Panda Keeper 2 april – EGGCONSOLE ‘C-SO!’ MSX

2 april – Japanese Basics: Hiragana Fill-in Quiz

Japanese Basics: Hiragana Fill-in Quiz 2 april – Living Dead House

3 april – Moto Rush GT – Total EDition

Moto Rush GT – Total EDition 3 april – S.N.I.P.E.R. Hunter Scope – Pro Edition

3 april – Pixel Cafe – Elite Edition

Pixel Cafe – Elite Edition 3 april – Bolwling Fever – Full Edition

3 april – Darts Fever – Upgrade Edition

Darts Fever – Upgrade Edition 3 april – Sugardew Island – Easter Bundle

3 april – Pool Fever – Platinum Edition

Pool Fever – Platinum Edition 3 april – Motorbikes Pro 2025 – Value Edition

3 april – Snooker Fever – Legendary Edition

Snooker Fever – Legendary Edition 3 april – Fit and Fry: Mise en Place

3 april – Pulmo

Pulmo 3 april – Formula Racing Pro 2026 – Upgrade Edition

3 april – Football Legends 2025 – Gold Edition

Football Legends 2025 – Gold Edition 3 april – Spy Guy Europe

3 april – 4 in 1 Sports Bundle Vol. 3

4 in 1 Sports Bundle Vol. 3 3 april – Mighty Aphid 2

3 april – Mega Bundle 15 in 1

Mega Bundle 15 in 1 3 april – Manafinder

3 april – Asphalt Racing Bundle

Asphalt Racing Bundle 3 april – Adrenaline Rush: 4-pack

3 april – Not Human Nightmare

Not Human Nightmare 3 april – Farming Tripeaks Solitaire

3 april – All Stars 4 Game Collection

All Stars 4 Game Collection 3 april – Adrenaline overload Collection

3 april – Adrenaline overload Collection

4 april – Cozy Bay Hike

Niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.