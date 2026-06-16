Case Solved: The London Files aangekondigd voor Switch

Deze zomer komt Case Solved: The London Files naar Nintendo Switch. Dat hebben SpecNext en Minimol Games onlangs aangekondigd. We wachten nog op een exacte releasedatum.

Met een naam als Case Solved: The London Files zal het je niet verbazen dat het om een puzzelgame gaat. Er is genoeg criminaliteit in het Londen van de jaren 60, en in dit geval is er een reeks moorden gepleegd. Het is aan jou om dit mysterie op te lossen. Er zijn genoeg getuigen en verdachten, maar de verklaringen lijken elkaar tegen te spreken. Je speelt door drie afzonderlijke zaken, die elk flink wat hersenkracht vragen. Elk onderzoek is een op zichzelf staande logicapuzzel waarbij je verklaringen en aanwijzingen met elkaar moet vergelijken om te ontdekken wie er tegen je heeft gelogen. Maar vergis je niet – de game wordt dan wel geadverteerd als ‘cozy’, er wordt ons een uitdagende breinbreker beloofd. Met raden ga je het niet redden.