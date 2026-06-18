TeaKnights aangekondigd voor de Nintendo Switch

Ontwikkelaar Funky Can Creative heeft een nieuw project aangekondigd met de naam TeaKnights. De game is een on-rails shooter, welke low-poly 3D visuals combineert met snelle arcade actie en, niet geheel onbelangrijk, muziek! De game is geïnspireerd door klassiekers als Star Fox 64 en Sin & Punishment, maar als dat je interessant in de oren klinkt moeten we je wel enigszins teleurstellen. De ontwikkeling is namelijk nog in een vroeg stadium van ontwikkeling, en ook een releasedatum is dan ook nog niet gegeven. Een trailer is gelukkig wel verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

TeaKnights is een muzikale actie game van dezelfde makers als PopSliner. Met deze game wilde het team iets nieuws proberen: een nieuwe 3D actie game met rail shooter mechanics. Dit gecombineerd met hun liefde voor muziek en expressieve character-driven worlds zou iets heel unieks moeten maken! Spelers worden gevraagd uit te kijken naar een muzikale ervaring, waarbij richten, dodgen, beweging en een rhythm based speelstijl de belangrijkste punten zijn. Dit alles zal samenkomen in kleurrijke levels gevuld met persoonlijkheid.