The Adventures of Elliot: The Millennium Tales krijgt launch trailer

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch 2. Om de release van deze HD-2D action RPG te vieren heeft Square Enix een launch trailer online gezet. In de trailer wordt nog even goed laten zien wat voor avonturen je in de game zult beleven… en daarbuiten, als je je leven even wat anders bekijkt. De trailer kun je hieronder bekijken. Benieuwd naar deze prachtige game? Wij hebben hem alvast even gespeeld, onze ervaringen kun je hier lezen.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales is een nieuwe actie-RPG van de makers van OCTOPATH TRAVELER en BRAVELY DEFAULT. De titel combineert spannende actie-avonturen met verbluffende HD-2D-graphics. Het verhaal speelt het zich af op het continent Philabieldia dat wordt overspoeld door verschillende stammen van beesten. De mensen zijn zo goed als verdreven, maar worden op dit moment nog beschermd in het laatste koninkrijk Huther. De enige reden voor hun overleven? Een enkele spreuk. Wanneer er merkwaardige ruïnes worden ontdekt, besluiten de avonturier Elliot en zijn sidekick, het elfje Faie, om de gevaarlijke buitenwereld in te trekken. Ga op reis door vier tijdperken en geniet tijdens je tocht van intuïtieve, bevredigende gevechten vol actie.