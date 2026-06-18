Two Point Studios viert 10e verjaardag met speciale stream

Two Point Studios is jarig! De studio achter Two Point Hospital, Two Point Campus en het meest recente Two Point Museum bestaat op 19 juni alweer 10 jaar. Dat vieren ze met een speciale livestream. Vanaf 12:00 uur CEST kun je meekijken op YouTube of Twitch.

De studio achter inmiddels drie management sims heeft destijds zich destijds snel gevestigd als een naam om rekening mee te houden. Dit deden ze door een spirituele opvolger te maken op Theme Hospital, een ziekenhuismanagement sim uit de jaren 90. Dankzij een geslaagde combinatie van nostalgie en moderniteit viel deze zeer goed in de smaak binnen de gamecommunity. In de daarop volgende jaren brachten ze de andere twee Two Point-games uit, inclusief DLC voor elke game. En in aanloop naar de stream van morgen hint de studio naar de toekomst… Een nieuwe game, wellicht?

Verder belooft Two Point Studios over de aangekondigde stream het volgende: grote aankondigingen en teasers, maar ook nostalgie met speciale gasten. Kijk je mee? Wat hoop jij morgen te zien? Laat het ons weten in de comments!