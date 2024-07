Highlight op gamescom: The Pokémon Company

Het is alweer bijna tijd voor de editie van 2024.

Het is weer bijna tijd voor gamescom, en in aanloop naar dit jaarlijkse evenement hebben wij een korte update voor je. Eén van de aangekondigde highlights tijdens de editie van dit jaar is The Pokémon Company! Aangezien Nintendo deze keer zelf niet aanwezig zal zijn, is het fijn om te zien dat er toch iets uit die hoek te zien zal zijn.

Natuurlijk blijft het niet alleen bij Pokémon. Enkele andere aangekondigde bedrijven zijn Sony, Square Enix, THQ Nordic, Ubisoft, en Xbox. Ook Tiktok zal aanwezig zijn, evenals Konami, Sega, en nog veel meer. Meer informatie is uiteraard op de officiële website te vinden.

Gamescom vindt ook dit jaar weer plaats in Keulen en duurt van 21 tot en met 25 augustus. Ondanks de afwezigheid van Nintendo zal het ongetwijfeld weer een spektakel worden. En trouwens, Nintendo is er dan wel niet bij, maar aankondigen doen ze dit jaar genoeg. Eerder deze week werd er een Joy-Con-oplaadstandaard onthuld, en laten we niet vergeten dat de Switch 2 er nu toch écht aan zal komen.

Heb jij plannen om deze editie van gamescom bij te wonen? We horen het graag van je.