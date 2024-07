[Review] Nintendo World Championships: NES Edition – geweldig voor de multiplayer

Benieuwd naar Nintendo World Championships: NES Edition? Lees onze review en ontdek de minpunten en pluspunten van het spel.

Eerder konden we al een preview delen over Nintendo World Championships: NES Edition. Hierin konden we al aangeven dat er challenges zijn voor ieder niveau speler, maar de vraag is dan ook of de volledige game ook goed in elkaar zit. Over het algemeen wel, maar toch zijn er zeker nog minpunten.

Een flinke hoeveelheid aan challenges

Hoewel het alweer een flinke tijd geleden is toen de echte Nintendo World Championships tijdens het NES-tijdperk werd gehouden, is dit voor het eerst dat iedereen deel kan nemen. Dit wordt meteen groots uitgepakt met meer dan 150 challenges over 13 verschillende games verspreidt waarin je naar hartenlust kunt strijden om de beste en snelste te worden. Nu is er wel flink wat variatie tussen de uitdagingen, maar toch ook veel gelijken. En dan bedoel ik niet dat je overal snel moet zijn. Zo werkt een speedrun natuurlijk. Maar zo heeft Super Mario Bros. 3 bijvoorbeeld uitdagingen om verschillende Koopalings te verslaan. Deze verschillen misschien iets, maar toch voelt het als veel van hetzelfde.

Niet dat dit heel erg uitmaakt, want de uitdagingen zijn, kort, intensief en laten je als speler voor honderdsten van een seconden steeds maar weer het opnieuw proberen. Zeker aangezien je niet weet waar de grenzen liggen per score. Deze lopen van C tot en met S met S natuurlijk het hoogste. Iedere challenge laat je ook een pin verzamelen en hiervoor heb je al voldoende aan A of hoger (A+, A+ of S).

Het leuke aan de uitdagingen is dat ze wisselen qua lengte. Zo heb je korte boss fights, het laten knappen van een ballon of langere waar je een hele wereld moet uitspelen of een tempel in Zelda II. Het merendeel is echter te halen in maximaal twee minuten.

Single Player is redelijk beperkt

Het grootste minpunt is echter het gebrek aan verschillende modussen. Zo heb je een naast Survival Mode de opties voor Survival Mode en World Championships. Toen ik die tijdens de preview speelde hoopte ik dat ik nog opties had gemist, helaas zijn beide opties erg beperkt. Met Survival Mode die iedere week twee cups met drie uitdagingen en de World Championships heeft iedere week vijf verschillende uitdagingen.

Bovendien zijn beide modussen een soort van online, maar tegelijkertijd ook weer niet. In Survival Mode speel je tegen zeven ghosts in drie rondes. Iedere ronde valt de slechtste helft af. Dit zou echt perfect zijn om live tegen elkaar te spelen. De ghost data staan namelijk al vast en hierdoor voel je minder spanning.

De World Championships is ook puur een modus waar je alleen speelt en je score wordt geüpload naar de servers per challenge. Hier mis ik dan weer dat je een gevoel kunt krijgen van hoe goed je er voor staat. Tot de ronde voorbij is, kun je nergens zien hoe je er voor staat in de ranking. Het voelt hierdoor niet echt alsof je écht tegen andere spelers strijdt.

Multiplayer laat de game echt schijnen

Wanneer je naar multiplayer gaat, heb je twee opties. Beide opties zijn met maximaal acht spelers lokaal te spelen. Je kunt verschillende Challenge Packs volgen, dat zijn combinaties van drie tot vijf challenges met een bepaald thema. Zoals een bepaald jaar/bepaalde periode van de NES of een serie van bijvoorbeeld The Legend of Zelda. Hoewel de standaard versies al leuk zijn, had ik het leuk gevonden om zelf combinaties te maken voor Challenge Packs. Helaas is dat niet mogelijk.

De tweede mogelijkheid is om gewoon individuele challenges te spelen. Hiervoor hoef je niet eerst in je eentje alle uitdagingen vrij te spelen, maar kun je meteen aan de slag met alle mogelijkheden. Het samenspelen met deze twee opties kan erg lang leuk blijven, doordat je elkaar op de kleinste verschillen kunt verslaan. Of zelfs exact gelijk kunt eindigen. Zo heb ik beiden ervaren. Het winnen van een ronde door twee honderdste verschil en exact tegelijk een challenge halen. Het haalt dezelfde competitiedrang in mij naar boven als Smash en Mario Kart, dus een geweldige toevoeging aan een party game night.

Conclusie

Nintendo World Championships: NES Edition is een enorm leuke ervaring. Niet alleen voor de spelers met nostalgie voor de games, maar ook nieuwe spelers kunnen flink aan de slag. De goede uitdaging laat je door willen spelen voor honderdsten van een seconden voor net die hogere rank. Door de grote hoeveelheid aan challenges ben je wel even zoet, zeker wanneer je multiplayer speelt. In single player ontbreekt het aan online opties. Survival Mode en Championship Mode doen niet genoeg door de beperkte keuze. Een online modus voor dit spel met bijvoorbeeld de Challenge Packs uit multiplayer zou al een perfecte toevoeging zijn.