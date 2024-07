Tactische Kung Fu titel Forestrike aangekondigd voor de Switch

Vecht je een weg door het land om de keizer te helpen!

Uitgever Devolver Digital heeft Forestrike aangekondigd, een tactische kung fu game met een roguelite randje. Deze wordt samen met Olija ontwikkelaar Skeleton Crew Studio ontwikkelt en staat ook gepland voor de Switch. Aangezien de game nog maar net aangekondigd is zal het even duren voordat we ermee aan de slag kunnen, maar een trailer is er in ieder geval al. Deze kun je hieronder bekijken.

Forestrike is een tactische kungfu-game waarin herhaling de sleutel tot succes is. Je volgt het verhaal van Yu, een vechter. Je begint op een lange reis door het land om de keizer te helpen zich te ontdoen van de invloed van een kwaadaardige admiraal. Tijdens zijn reis naar de hoofdstad komt hij allerlei vijanden tegen, en hij is altijd in de minderheid. Maar Yu heeft een geheim wapen: de Foresight. Dit is een meditatieve techniek waarmee hij gevechten vooraf mentaal kan bekijken. Dit kan hij blijven doen totdat hij een reeks acties vind waarmee hij kan winnen. Zodra hij dat gedaan heeft moet hij nog wel het gevecht daadwerkelijk winnen, en verliezen betekent dat hij weer opnieuw moet beginnen. Gelukkig is de vooruitgang wel permanent.