Maak kennis met Juno: de Nieuwe Overwatch 2 support Hero

Vlieg en genees met Juno!

Juno is de nieuwste support Hero die wordt toegevoegd aan Overwatch 2. Met haar Glide Boots kan ze door de map vliegen. Ze heeft als wapen de Mediblaster en als secundaire aanval de Pulsar Torpedoes. De Mediblaster werkt zowel als wapen als genezingsmiddel voor je team: je kunt op je team schieten om ze te helen en op je vijanden om ze te verwonden. De Pulsar Torpedoes zijn homing projectielen die eveneens zowel teamgenoten kunnen genezen als vijanden kunnen beschadigen.

Daarnaast heeft Juno een ability genaamd de Hyper Ring. Deze ring kan je plaatsen en iedereen die erdoorheen loopt, wordt een stuk sneller. Als Ultimate move heeft Juno de Orbital Ray, een straal die wordt afgevuurd vanuit een satelliet. Deze straal maakt je team sterker.

Juno is voor een korte tijd beschikbaar vanaf vandaag tot en met 21 juli in de Quick Play-modus. Dit is een testrun om te kijken of Juno niet te sterk is. Vanaf 20 augustus zal Juno permanent beschikbaar zijn.

Ben jij benieuwd naar Juno? Laat het ons weten in de reacties en bekijk hier Juno’s trailer.