Hoa 2 kabbelt naar Nintendo Switch 2

Vond jij Hoa ook zo’n prachtige puzzelgame? Dan heb je geluk, want er is een vervolg aangekondigd: Hoa 2 komt naar Nintendo Switch 2. PM Studios en Skrollcat Studio brengen de game dit jaar nog naar de hybride console.

Wie het origineel heeft gespeeld, kent Hoa als een side-scrolling puzzelgame. Met het vervolg heeft het team de lat een stuk hoger gelegd en het 2D-aspect ingeruild voor 3D. Ondanks die verandering ademt ook dit deel die onmiskenbare rust en sereniteit. Op basis van de trailer spat ook hier spat de handgetekende artstyle weer van het scherm, maar dan in Switch 2-kwaliteit. De CEO van PM Studios noemt deel één een mijlpaal qua succes en qua emotionele impact in de community, en deze nieuwe game moet hierop voortborduren.

Hoa 2 speelt zich vele jaren na deel één af. Desondanks speel je nog als hetzelfde personage, dat nu alleen in de wereld is en moet leren los te laten en verder te gaan. Ook dit deel is gevuld met puzzels om op te lossen, waarbij je de hulp van de natuur inroept en zelfs de tijd en seizoenen een rol spelen. Deel twee belooft meer vrijheid en uitgebreidere omgevingen. De trailer verklapt nog niet veel, maar geeft ons wel al een idee van de visuals.

