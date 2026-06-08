Tom Kenny keert terug in Spyro: A Realm Beyond

Gisteren werd Spyro: A Realm Beyond aangekondigd, onder andere voor de Nintendo Switch. We hebben we lang op moeten wachten, maar een gloednieuwe platformer met Spyro in de hoofdrol is hiermee wel een feit. Inmiddels is ookn duidelijk dat Tom Kenny terug zal keren in Spyro: A Realm Beyond. Hij zal de stem van Spyro inspreken, iets wat hij al erg lang doet. Al sinds Spyro 2: Ripto’s Rage verzorgt Tom Kenny de stem van Spyro. Wellicht ken je zijn stem ook van onder andere SpongeBob SquarePants en The Powerpuff Girls.

Spyro: A Realm Beyond moet enerzijds vertrouwd aanvoelen voor fans van de oude games maar moet tegelijkertijd een perfect instapmoment zijn voor nieuwe spelers. In onderstaande trailer zien we, naast het feit dat Spyro het moet opnemen tegen een ‘nieuw kwaad ‘, ook de bekende platform gameplay voorbij komen. Spyro heeft in dit nieuwe deel een meer verfijnde besturing en verbeterde bewegingsmechanieken. Daarnaast doet de trailer vermoeden dat de traditionele levels mogelijk plaatsmaken voor een open wereld.

