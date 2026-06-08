Gerucht: Nieuwe Wario-game op komst

Wario zien we de laatste jaren wellicht vooral schitteren in de diverse WarioWare-games, in het verleden zijn er ook tal van platformers verschenen met Wario in de hoofdrol. En dat begon allemaal in het Game Boy-tijdperk, met de Wario Land-spellen. Als we het nieuwste gerucht mogen geloven, is Nintendo bezig met een gloednieuwe Wario-titel.

Het gerucht is het leven ingeroepen door noarmsandnolegs, wat het gerucht ineens best interessant maakt. Immers staat deze bekend om het feit dat eerdere geruchten ook bleken te kloppen. De recent onthulde Spyro-game is daarvan een voorbeeld en ook de recente Rayman aankondiging wist hij vooraf te noemen. Of het om een nieuwe platformer of een ander soort spel gaat, is op dit moment nog niet duidelijk. Er gaan echter ook geruchten over een nieuwe Nintendo Direct, dus wie weet horen we binnenkort meer. Op de vraag of het een nieuwe platformer of iets anders wordt, reageerde noarmsandnolegs als volgt: