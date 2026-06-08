Thief: The Dark Project Remastered aangekondigd, verschijnt deze winter

Atari, Nightdive Studios en Eiidos-Montréal hebben aangekondigd de klassieke game uit 1998, Thief: The Dark Project te voorzien van een remaster. De game verschijnt deze winter voor de Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox Series S|X en pc. Wanneer je de Switch-versie koopt kun je gratis upgraden naar die van de Switch 2.

Thief: The Dark Project is één van de games die stealth als genre op de kaart hebben gezet en dat verdient volgens Atari nog een keer een plekje in de schijnwerpers. Niet alleen krijg je met de remaster het basisspel, maar ook alle extra’s en aanpassingen van Thief Gold die in 1999 verscheen. Wat Thief zo bijzonder maakt is dat het licht en schaduw toen al gebruikte als gameplay elementen om verborgen te blijven en vijanden te misleiden.

De remaster blijft erg trouw aan het origineel van hoe vijandige NPC’s zich gedragen en reageren op gebeurtenissen tot hoe je de omgeving van jezelf kunt beïnvloeden. De eerste beelden van de remaster vind je in de onderstaande aankondigingstrailer.