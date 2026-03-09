Nieuwe voice actors en interactieve activaties onthuld met de laatste The Super Mario Galaxy Movie-trailer

In sommige delen van de wereld is het al 10 maart en dus Mar 10, aka Mario Day. Ter ere van deze dag zijn er verschillende aanbiedingen en ook de laatste trailer van de The Super Mario Galaxy Movie. In deze nieuwe trailer zien we meer locaties die de helden zullen bezoeken en wordt ook Wart officieel onthuld als een gespeeld personage. Deze verscheen eerder al op een poster. Ook zien we de blauwe Luma uit de vorige film weer.

Naast de trailer is er onthuld wie de stem van Wart in gaat spreken. Dit zal de bekende acteur Luis Guzmán zijn. Hij is onder andere bekend van Narcos en Wednesday. Daarnaast is, hoewel het personage niet getoond, de Honey Queen onthuld als een personage wat ingesproken wordt door Issa Rae. Deze actrice kun je mogelijk herkennen van Spider-Man: Across the Spider-Verse en Insecure. Tot slot is de stem van Yoshi onthuld. Deze is ingesproken door Donald Glover. Deze zal je waarschijnlijk herkennen van onder andere Community.

Nintendo Today viert de lancering mee

In Nintendo Today zul je verschillende interactieve ervaringen kunnen krijgen. Zo kun je vanaf morgen iedere dag één van 40 digitale verzamelkaarten van de film ontvangen. Daarnaast is het mogelijk om met de app bij een bioscoop in te checken voor wallpapers en een speciale fotofilter.

Hieronder zijn de Engelse (met ondertiteling) en Nederlandse versies van de allerlaatste trailer te vinden.