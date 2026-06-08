Een normale Nintendo Direct + Treehouse: Live! is aangekondigd voor 9 juni

Morgen, 9 juni, is het eindelijk weer zo ver. Nintendo zendt dan een normale Nintendo Direct uit. Geen Partner Direct, geen Indie World, nee een echte standaard Nintendo Direct. De Direct zal morgen om 16:00 van start gaan.

Op het moment is er niets bekend gemaakt over de inhoud. Waarschijnlijk zullen we nog wat meer horen over games die al zijn aangekondigd voor de komende maanden, games die vorige week zijn aangekondigd, maar ook wat nieuwe dingen. Zo is het schema van Nintendo vanaf augustus nog erg leeg. Wel zullen er games voor beide consoles voorbij komen. Het is ook nog niet bekend gemaakt hoe lang de Direct zal duren.

Natuurlijk zullen we de livestream delen voor de presentatie live gaat en al het nieuws erna delen op de site.

Update: De Direct zal 50 minuten lang zijn en erna volgt er een Nintendo Treehouse: Live! Deze zal 95 minuten lang duren.