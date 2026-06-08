Komt er een nieuwe functie naar bepaalde NSO-applicaties?

Een eerder verschenen patent van Nintendo zou zomaar eens geïmplementeerd kunnen worden in bepaalde applicaties van Nintendo Switch Online. Het patent beschrijft de werking van een soort achievement/missiesysteem voor games en het lijkt er op dat dit er echt aan zit te komen. Drie NSO-applicaties zijn namelijk uit het niets geüpdatet naar grote versies. Zo zit de NES-app nu op 9.0.0, de SNES-app op 6.0.0 en de Game Boy-app op 4.0.0. Dat het eerste cijfer is veranderd indiceert dat er een flinke verandering in zit. Op het eerste oog lijkt dat niet zo, maar de code heeft wat nieuws onthuld.

Zo blijkt uit berichten van Yakumono op Bluesky. Uiit de code blijkt dat er challenges zijn toegevoegd, al zijn die nog niet actief gemaakt. Het zijn geen achievements, maar een soort uitdagingen zoals in de Nintendo World Championships NES Edition en NES Remix. Door een challenge te activeren uit de NSO-applicatie op het hoofdmenu krijg je een specifieke uitdaging.

Volgens Nintendo Patents Watch heeft deze functie te maken met het eerder genoemde patent en noemt wat mogelijkheden voor het type uitdagingen op basis van het patent. Zoals het verslaan van een eindbaas of een hoeveelheid vijanden verslaan. Dit komt overeen met het type uitdagingen uit de eerder genoemde games. Ook noemt hij het soort beloningen die in het patent genoemd worden. Zo zijn er wallpapers voor het hoofdmenu, fysieke merchandise en andere opties mogelijk. Dit hoeft niet te betekenen dat dit ook echt allemaal komt. Fans van thema’s voor het hoofdmenu moeten dus nog niet te vroeg gaan juichen.