Horror game Bye Sweet Carole uitgesteld naar 2025

Vorig jaar is Bye Sweet Carole aangekondigd, een horror adventure game. De game is een project van Little Sewing Machine en uitgever Just for Games, met o.a. Chris Darril (de ontwikkelaar van Remothered) aan het stuur. De game, die meteen opvalt door de artstijl, stond geland voor release ergens dit jaar. Dat gaat het alleen niet meer halen. Little Sewing Machine heeft laten weten dat er extra tijd voor de game nodig is om “de kwaliteit van zowel de gameplay als artstijl waar iedereen verliefd op werd te verbeteren.” De volledige statement is als volgt:

“We’ve been working hard to deliver a beautiful and emotional game, but as anyone who has made a game before knows, it’s no easy task. This is why we’ve made the tough decision to move Bye Sweet Carole‘s release to 2025. This will give us the proper time to continue improving the quality of the gameplay and art that made you fall in love with the project in the first place.”

Voor iedereen die nog niet bekend is met de titel: Bye Sweet Caroline is een horror adventure game geïnspireerd door een aantal zeer bekende animatie films. Jij speelt als Lana Benton, die door de angstaanjagende Mr. Kyn aangespoord is om het gevecht aan te gaan met een aantal dreigende en vreemde wezens. Voordat ze er erg in heeft bevind ze zich hierdoor in een mysterieuze en betoverende tuin, waar ze tevens een aantal brieven vind van een zekere “French”. Hierdoor komt ze op het spoor van een zeker Carole Simmons, een meisje van ongeveer dezelfde leeftijd die is ontsnapt uit “Bunny hall” een weeshuis uit de 19e eeuw. Ditzelfde gebouw blijkt nu het huis te zijn van een kolonie wilde konijnen, die dimensionele portalen kunnen openen naar de vreemde wereld van Corolla. Een oudere reveal trailer van de game kun je hieronder bekijken, net als een eerdere gameplay trailer.