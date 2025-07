Switch-versie Soma krijgt releasedatum

Begin dit jaar werd bekend gemaakt dat er een aantal populaire horrorgames onderweg waren naar de Switch. Eén van deze games is Soma, welke oorspronkelijk alweer uit 2015 komt. De game is een sci-fi horror ervaring welke je laat nadenken over dingen als bewustzijn en identiteit, en is van dezelfde makers als de populaire Amnesia horror games. Door middel van een nieuwe trailer weten we nu dat de game op 24 juli op de Switch zal verschijnen. De trailer kun je hieronder bekijken.

Soma is ontwikkelt door Frictional Games, en speelt zich af in een onderzoekscentrum dat zich onder water bevind. Jij bevind je hier, om nogal onbekende redenen, en er staat meteen heel wat op het spel. De radio is dood, eten is schaars en de machines beginnen te bedenken dat ze mensen zijn. Zoek door geheime documenten en beschermde computers om erachter te komen wat er aan de hand is. GA op zoek naar de laaste overlevenden en maak keuzes die het lot van deze onderwater faciliteit bepalen. Maar pas op, want er zijn zelfs hier beneden gevaarlijke dingen gaande… verwrongen mensen, bizzare wezens, robots die ze niet meer op een rijtje hebben en zelfs een mysterieuze A.I. Je zult moeten uitzoeken hoe je deze obstakels te lijf gaat, want terug vechten kun je niet.