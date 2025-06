Horrortitel Dead Reset aangekondigd voor Nintendo Switch

Ontwikkelaar Wales Interactive heeft zijn nieuwste project aangekondigd: Dead Reset – een interactieve horrorgame. Een release voor Nintendo Switch is bevestigd, maar een releasedatum is op dit moment nog niet bekend.

In Dead Reste speel je als chirurg Cole Mason, die vast zit in een behoorlijk nare deathloop. In een verborgen onderwaterlocatie moet hij onder dwang een patiënt opereren die een lugubere parasiet in zich heeft. Wie films als Alien of The Thing heeft gezien, weet natuurlijk al dat dit nooit goed kan aflopen. Omdat je de loop telkens opnieuw beleeft, maak je steeds andere keuzes om jezelf te redden – of juist te verdoemen. Beslis wat je volgende stap is en wie je durft te vertrouwen. Dead Reset heeft een speciale in-game tracker waarin je je relaties en allianties kunt bijhouden. Maar pas op: maak de verkeerde keuzes en je zult dokter Mason op diverse onaangename manieren aan zijn einde zien komen. De interactieve game barst van de bloederige special effects die doen denken aan enkele klassieke scifi-horrorfilms. De onderstaande trailer licht alvast het tipje van de sluier op.