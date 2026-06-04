Nintendo en Crocs onthullen de Super Mario collectie

Na de Animal Crossing Crocs vorig jaar zomer, volgt er een nieuwe samenwerking tussen Nintendo en Crocs. Dit keer gaat het om de Super Mario collectie, die vanaf 15 juli beschikbaar komt. De serie bevat een kinder-model en een variant voor volwassenen. Bovendien kun je kiezen uit verschillende stijlen (Super Mario, Mario, Yoshi, Bowser en Peach). Een overzicht van alle kleurrijke modellen vind je hier op de Amerikaanse Nintendo store pagina.

Maar ook op de Nederlandse website van Crocs is de collectie al te bewonderen. Daar vind je niet alleen de sandalen, maar ook de te verkrijgen versieringen. Want wat is een Croc zonder versiering? Ook voor de Super Mario-Crocs zullen er Jibbitz™ charms te koop gaan zijn. Uiteraard kun je hier ook weer kiezen uit Mario, Luigi, Peach of (verschillende kleuren) Yoshi. Daarnaast zijn er setjes te koop met bijvoorbeeld ook Captain Toad, of één met Bowser, Bowser Jr., een Piranha Plant, een Koopa Troopa en Shy Guy. Met deze verwisselbare charms kunnen fans hun eigen paar Crocs naar hartelust versieren.

Hoop jij een paar van deze bijzondere Super Mario-Crocs te bemachtigen? Laat het ons weten in de reacties!