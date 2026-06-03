Switch 2 met OSM codenaam heeft met EU-regels te maken

Begin dit jaar bleek uit de code van een Nintendo ontwikkelaarsportaal dat er een bijzondere codenaam stond. Zo werd er verwezen naar een Switch 2 met code OSM, terwijl de naam van de huidige versie BEE is. Meteen kwam de geruchtenmolen op gang over dat het een Switch 2 Lite, een OLED of een ander nieuw model zou worden. De waarheid is wat minder spannend voor de meesten, al is het voor sommigen zeker ook een interessant onderwerp.

Nintendo heeft namelijk laten weten dat OSM gebruikt zal worden voor een nieuw model Switch 2, maar dan vooral één met vervangbare batterij. Vanaf 18 februari 2027 moeten nieuwe elektronische producten namelijk voldoen aan een nieuwe EU-wet. Deze wetgeving verplicht makers van producten dat van veel elektronische apparatuur met batterij de batterij makkelijk vervangen moet kunnen worden door consumenten. Volgens de gelinkte site zullen de nieuwe producten andere modelnummers hebben en duidelijk op de verpakking OSM hebben staan.

Aangezien producten die na 18 februari worden geïmporteerd hier aan moeten voldoen en het ook onwaarschijnlijk is dat er een Switch 1 aanpassing zal komen, kan dit bovendien wel eens het einde van de originele Switch in Europa betekenen.