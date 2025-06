Waar blijft YouTube-ondersteuning voor de Switch 2?

Terwijl gebleken is dat de backward-compatibility van de Nintendo Switch 2 in veel gevallen werkt als een tierelier, lijkt dit niet te gelden voor video-apps. Wie tussen het gamen door even wilde ontspannen met een letsplay-video op YouTube, zal gemerkt hebben dat de app het niet doet. Hoe zit dat? Komt er überhaupt ondersteuning voor YouTube op de nieuwe console?

Geen zorgen. Nintendo en YouTube zijn achter de schermen hard aan het werk om de app operationeel te krijgen op de Switch 2. Nintendo was al bekend met dit probleem en heeft dit eerder aangekaart. Op X heeft ook YouTube een bericht gewijd aan het probleem:

“We’re working with Nintendo to make YouTube available on the Switch 2 soon. For a list of devices YouTube is available on, head over here: https://goo.gle/3HuvcWI“