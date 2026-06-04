Elden Ring: Tarnished Edition komt eind augustus naar Switch 2

Toen vorig jaar de Switch 2 werd aangekondigd was één van de grote third-party games die aangekondigd werden Elden Ring: Tarnished Edition. De game zou oorspronkelijk vorig jaar al verschijnen, maar had meer tijd nodig. Iets wat wij ook goed konden zien in een demo die op gamescom werd getoond. Nu is er een echte datum bekend gemaakt.

Op 28 augustus zal de game verschijnen op de Switch 2. De Tarnished Edition is niet alleen de veelgeprezen basisgame, maar bevat ook de Shadow of the Erdtree bevatten. Deze DLC bouwt verder op het hoofdverhaal en brengt zo’n 25 uur aan verhaal met zich mee naast de 60 uur van het hoofdspel.

Tot slot bevat het ook gloednieuwe content. Zo zullen er nieuwe startklassen beschikbaar zijn, nieuwe pantseruitrustingen voor je personages en de mogelijkheid om je paard, Torrent, aan te passen. Deze nieuwe toevoegingen zullen ook los verkrijgbaar zijn op versies op andere platformen van PlayStation, Xbox en pc.