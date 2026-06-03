Cozy Grove: Camp Spirit komt op Nintendo Switch spoken

Cozy Grove krijgt binnenkort eindelijk zijn langverwachte vervolg. Spry Fox en Quantum Astrophysicists Guild kondigen aan dat Cozy Grove: Camp Spirit op 16 juli naar Nintendo Switch en Switch 2 komt.

Dat er een vervolg op Cozy Grove in de pijplijn zat, is al een tijdje bekend. Dit werd namelijk – even de aantekeningen controleren – al in 2022 aangekondigd. En om eerlijk te zijn is de game sinds vorig jaar al wel te spelen via Netflix. Deze nieuw aangekondigd release is specifiek voor pc en consoles. Dus wat kunnen we van deze nieuwe game verwachten?

in Cozy Grove: Camp Spirit spoel je aan op een spookachtig maar stiekem ook heel schattig eiland. Het eerste item op je to do-lijstje is dan ook om een kampvuur aan te leggen. Gedaan? Dan is het tijd om het eiland te verkennen en kennis te maken met de spookachtige berenbewoners van dit mysterieuze stukje land. Naast enkele oude bekenden uit de vorige game introduceert dit vervolg een hoop nieuwe gezichten. In deze realtime life-sim houd je je bezig met koken, vissen, bouwen, het decoreren van je geïmproviseerde stek en natuurlijk het voltooien van quests.

Wie graag wat gezelschap uit de echte wereld heeft tijdens het gamen, kan de nieuwe asynchrone multiplayermodus uitproberen. Hierin kun je astrale projecties van andere spelers zien en andere Spirit Scouts tegenkomen. Kan, maar hoeft niet als je dat niet wilt. Dus ook de introverten hoeven deze modus niet uit de weg te gaan.

De onderstaande trailer ligt alvast het tipje van de sluier op: