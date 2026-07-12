Het Stardew Valley Official Crochet Book is een feit

Fan van Stardew Valley en toevallig ook al eens willen leren haken? Dan heb je geluk, want deze twee werelden komen samen in het Stardew Valley Official Crochet Book. Dit nieuwe boek komt uit op 26 januari 2027, maar pre-orderen kan nu al.

Eerder verscheen al het Stardew Valley Official Cookbook, met allerlei recepten van gerechten die in de farming sim de revue passeren. Nu wordt dit boek opgevolgd met Stardew Valley Official Crochet Book, ontworpen in samenwerking met ConcernedApe. Dit boek leert je haken met designs van Megan Lapp. Je vindt er amigurumi-designs met verschillende variaties en verschillende moeilijkheidsgraden. Allerlei iconische beestjes en items uit Stardew Valley komen voorbij, van jumino’s en kippen in alle vormen en maten tot verschillende gewassen, geodes en zelfs een Mermaid Pendant. Net als het kookboek is ook dit haakboek voorzien van prachtige illustraties, aangevuld met tips en aantekeningen van diverse Stardew-personages.

Je kunt zowel het e-book als de hardcover pre-orderen op de officiële website.