[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 29

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.
Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!
D-Topia [S1 & S2]
Prijs in de Nintendo eShop: €18,99 – 14 juli
D-topia is een rustgevend puzzelavontuur welke zich afspeelt in de toekomst waarin AI een grote rol speelt. Beeld je een toekomst in waar geluk wordt geregeld door AI. En niet die neppe AI die tegenwoordig overal voor gebruikt wordt, maar echte kunstmatige intelligentie die bestaat om de inwoners gelukkig te maken. Om geluk te maximaliseren is het Utopia Project opgezet. Jij bent de nieuwste ‘resident Facilitator’ in D-topia. Jouw taak is om problemen op te lossen. Dit doe je door puzzels op te lossen. Maar wat als de problemen verder gaan dan alleen mechanisch? Welke keuzes maak je dan om het welzijn van de bewoners te waarborgen?
Denshattack! [Nintendo Switch 2]
Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 15 juli
Denshattack! is ‘soort van’ skating game, maar in plaats van een skateboard neem je nu een hele trein mee het parcours op. In Denshattack! rijd je met een acrobatische trein door een kleurrijke en futuristische variant van Japan. Dit klinkt misschien niet heel spannend, maar om punten te verdienen moet je stijlvolle tricks uitvoeren. En dat is niet het enige. Er staan immers ook eindbazen op je te wachten die je moet zien te verslaan. Dit alles doe je met maar één doel: de rails uit de klauwen van een slechte megacorporatie houden!
Moss: The Forgotten Relic [S1 & S2]
Prijs in de Nintendo eShop: €18,99 – 16 juli
Moss: The Forgotten Relic is een atmospherisch en avontuurlijk verhaal, welke origineel in VR te spelen was. De game is dan ook een aangepaste versie die het verhaal van Moss en Moss: Book II naar de Switch brengt. In de game speel je als het muisje Quill die een interactief boek verkent, tot leven gewekt door eeuwenoude magie en vergeten gevaren. Jij als speler bent de lezer van het boek en moet Quill helpen de vele puzzels op te lossen, te vechten en en de wereld te verkennen. Zij is opzoek naar een manier om haar wereld te redden van gevaarlijke magische krachten, en weet dat jij haar daarbij kan helpen. Vorm een diepe emotionele band met deze dappere muis, navigeer gevaarlijke plekken en geniet van deze prachtige wereld.
Wat verder verschijnt in de week van 13 tot en met 19 juli
- 14 juli – A Little Horror Story
- 15 juli – Nom Nom: Cozy Forest Café
- 15 juli – Teeto – Nintendo Switch 2 Edition
- 15 juli – Teeto
- 15 juli – Kami 2
- 15 juli – Cozy Grove: Camp Spirit – Nintendo switch 2 Edition
- 15 juli – Cozy Grove: Camp Spirit
- 16 juli – Biomechanical Toy (QUByte Classics)
- 16 juli – Princess Date Diaries: A Fairy Tale Love
- 16 juli – Instant Sports 2
- 16 juli – Jack in Space
- 16 juli – Decide in 5 seconds. Who’s the Culprit?
- 16 juli – Hero Rescue Agency
- 16 juli – Secrets of Velendar Castle – Escape Room
- 16 juli – Chilling Urban Legends
- 16 juli – Detective Mind Training: Mystery Choices
- 16 juli – Mystery at Rainy Night Manor: The Missing Invitation
- 16 juli – Basic Kanji Meanig Quiz
- 16 juli – The Mermaid Mask
- 16 juli – The Mermaid Mask – Nintendo Switch 2 Edition
- 16 juli – Assoluto Racing
- 16 juli – Banana Blood
- 16 juli – Letter Snap: term Challenge
- 16 juli – Sins of KALEIDO
- 16 juli – The Abyss’s Last Breath
- 16 juli – Farlands
- 16 juli – K-pop Idol Stories: Road to Debut
- 16 juli – 70s-style Robot Anime Geppy-X
- 16 juli – Streetdog BMX
- 16 juli – Go-Go Town! – Nintendo Switch 2 Edition
- 16 juli – Go-Go Town!
- 16 juli – Culdcept BEGINS
- 16 juli – Whys & Wonders Secrets of Our Bodies
- 16 juli – EGGCONSOLE ‘Harry Fox’ PC-8801
- 16 juli – Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer – Nintendo Switch 2 Edition
- 16 juli – Take me to the Dungeon!!
- 16 juli – Zombie Legion
- 17 juli – All About the Spy Guy
- 17 juli – Ultra Pixel Survive 2
- 17 juli – Dirt Racing Bundle Off Road & Truck
- 17 juli – Brawl Snakes
- 17 juli – Wild West Survivors
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