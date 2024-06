Launch trailer Radiant Tale: Fanfare

Deze fandisk is nu beschikbaar!

Eerder deze week verscheen Radiant Tale: Fanfare eindelijk in het westen. Dat heeft even geduurd, want deze fandisc was begin dit jaar al in Japan te krijgen. Nu hij er eindelijk is mag dat natuurlijk gevierd worden met een launch trailer, en dat is dan ook precies wat Aksys gedaan heeft. Deze trailer kun je hieronder bekijken. Wij hebben de game overigens al even voor je gespeeld; lees hier wat we ervan vonden!

Radiant Tale Fanfare is een zogeheten Fandisc van Radiant Tale, wat betekent dat je de originele Radiant Tale gespeeld moet hebben. De game bevat drie verschillende delen: After Story, If Story en Interlude. In After Story ontdek je hoe het Tifalia is vergaan met elk van de mannen na de eindes in het vorige deel. Naast nieuwe verhalen over de hoofdpersonen heeft deze fandisc ook (eindelijk) routes met Jinnia en Liyan. Om alles af te sluiten bevat Interlude verder allemaal korte verhaaltje over dingen die tijdens de originele game zich hebben afgespeeld.