Nieuwe trailer en demo voor Pragmata

Op 24 april verschijnt Pragmata voor de Switch 2. Dat op zich is geen nieuws, want de releasedatum was al bekend. Wel leerde de Nintendo Direct: Partner Showcase ons zojuist dat er later vandaag een demo beschikbaar komt. Dus wie voor de release al een voorproefje wil krijgen, kan op die manier al kennismaken met Hugh en Diana. Ook werd er tijdens de showcase een nieuwe trailer getoond van dit sciencefiction-avontuur vol actie en hacks. Bestuur twee hoofdrolspelers tegelijk door middel van unieke gameplay en vecht je een weg door een onderzoeksstation op de maan. Je vindt de nieuwe beelden hieronder!

Mocht je daarna nog meer over Pragmata willen weten, lees dan vooral ook onze preview en ontdek waarom wij dit zo’n bijzonder spel vinden. Of neem een kijkje op de officiële website van Capcom.