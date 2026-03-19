Damon and Baby demo nu te downloaden op de eShop

Arc System Works heeft laten weten dat er een demo van Damon en Baby te downloaden is in de Nintendo eShop. De game komt over precies een week naar de Nintendo Switch, dus voor geïnteresseerden is dit de perfecte kans om de game al even te bekijken. Naast een demo heeft Arc System Works ook een pre-order trailer online gezet. Hierin worden enkele details van de pre-order en digital deluxe edition uit de doeken gedaan en wordt er nieuwe gameplay getoond. Deze trailer kun je hieronder bekijken. De game komt op 26 maart naar de Switch, en save data van de demo kun je meenemen naar de volledige game.

In Damon en Baby volg je het verhaal van de Demon Lord Damon, die er op een dag achter komt dat hij onmogelijk van een mysterieus kind afkomt… letterlijk in dit geval. De game zelf combineert twee genres: twin-stick-shooting en verkenning. Voor je gaat vechten kan je in je thuisbasis Damon sterker maken en ook aankopen doen. Wanneer je gaat verkennen, start de actie. Om de gebieden te voltooien moet je namelijk vijanden verslaan. Daarvoor heb je een breed scala aan wapens tot je beschikking. Bovendien is het mogelijk om in coöp. via lokaal spelen de game te beleven.