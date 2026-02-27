Until Then, een mix van visual novel, point-and-click en minigames, wist grote impact te maken met de prachtige pixelart-stijl en het intense verhaal. Onze redactie beoordeelde de game met maar liefst een 9,5! Voor wie nog geen afscheid heeft kunnen nemen van hoofdpersoon Mark en zijn vrienden is er nu goed nieuws: ontwikkelaar Polychroma heeft Until Then-DLC Afterimages aangekondigd. Deze DLC zal bestaan uit twee nieuwe hoofdstukken (en nieuwe minigames!). Afterimages zal in 2026 uitkomen, maar meer duidelijkheid over de datum is er nog niet.

Niet bekend met Until Then? We praten je graag even bij. De game speelt zich af in een wereld die nog steeds herstellende is van een flinke catastrofe. Je kruipt in de huid van Mark, een tiener die druk bezig is met zijn leven op de middelbare school. Alles lijkt prima te verlopen, tot er op een dag een kettingreactie een noodlottige ontmoeting veroorzaakt. Mensen verdwijnen namelijk plotseling en herinneringen blijken onbetrouwbaar. Gaat het jou lukken om dit mysterie te ontrafelen?

Als je interesse hebt, ben je eigenlijk precies op tijd. Je kunt namelijk al een fysieke versie van de game pre-orderen die in maart uit zal komen! Hecht je niet zoveel waarde aan een fysiek exemplaar? Dan is de game natuurlijk ook gewoon al in de eShop verkrijgbaar. Kijk jij uit naar de Until Then-DLC Afterimages, of ben je nog aan het bijkomen van de emotionele rollercoaster? Laat het ons weten in de comments!