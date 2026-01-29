Demo onderweg voor Star Trek Voyager: Across the Unknown (Switch 2)

Een maand geleden werd bekend dat Star Trek Voyager: Across the Unknown ook naar de Nintendo Switch 2 gaat komen. Toen was er op de eerder aangekondigde platformen al een demo beschikbaar voor deze strategie-survival-game. Voor de Switch 2 zou die ‘spoedig’ volgen. Tja, wat is dan spoedig? Nou begin februari, want dat is nu de huidige planning laten uitgever Daedalic Entertainment en ontwikkelaar GameXcite weten. Aangezien de titel op 18 februari uitkomt is dat ook wel zo’n beetje op het randje voor Switch 2 spelers om nog een redelijk voorproefje te kunnen krijgen. Wanneer we weten wanneer de demo precies verschijnt zullen we dat hier uiteraard weer met jullie delen.

Naast het nieuws over de demo is er ook weer een nieuwe trailer online gezet. De vorige keer ging het nog om een ‘combat deep dive’-trailer, dit keer is het een ‘exploration deep dive’-trailer. Daarin laat game designer Chris zien hoe je een route uitzet door het Delta-kwadrant.

Star Trek Voyager: Across the Unknown is een verhaalgedreven survival-strategiegame waarin het lot van het iconische ruimteschip in jouw handen ligt. Neem het roer in handen, beheer het schip en de middelen, en neem moeilijke beslissingen. Lukt het jou om het schip en de bemanning veilig thuis te brengen? Volgens de officiële beschrijving combineert Across the Unknown ‘verkenning, scheeps- en grondstoffenbeheer, roguelite-elementen en betekenisvolle keuzes’. Klinkt als de perfecte combinatie voor fans van de serie! Wil je nog meer te weten komen over deze titel, neem dan een kijkje op de officiële website.