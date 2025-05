If y0u’re a Gh0st Ca11 Me Here komt naar de Nintendo Switch

Kemco heeft aangekondigd dat Visual Novel adventure If y0u’re a Gh0st Ca11 Me Here naar de Nintendo Switch komt. De game kwam oorspronkelijk eind 2021 naar Steam, waar het inmiddels erg positief staat aangeschreven. Of de game ook goed tot zijn recht komt op de Nintendo Switch kunnen we over enkele weken zelf ervaren, want hij verschijnt op 6 juni. Hieronder kun je alvast de trailer bekijken. Deze is helaas wel in het Japans.

In If y0u’re a Gh0st Ca11 Me Here neem je de rol aan van Vanitas, die bij een call center in the underworld gaat werken. Hier neem je telefoontjes aan waarbij je probeert rusteloze geesten naar het hiernamaals te begeleiden. Allemaal hebbenz e andere problemen… somige bellen omdat ze de weg zijn kwijtgeraakt terwijl andere een belletje plegen omdat ze op het punt staan om uitgedreven te worden. Het enige probleem? Ze bellen allemaal tegelijkertijd. Jij zult snel moeten begrijpen wat iedereen probeert te vertellen om ze daarna door te verbinden met het juiste netwerk. Net als in het echt dus. Maar daar houdt het natuurlijk nog niet op. Personeelstekort, vooroordelen tegen je werk en de verwarring die hoort bij de eerste dagen op een nieuwe baan… allemaal zul je ze moeten navigeren om de beste te worden!